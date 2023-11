"Wynik pokaże, że ma pan raka". Aktor opisał historię swojego nowotworu

Czy Stanleya Tucci trzeba przestawiać? Jego aktorska kariera sięga lat 80. i na jego koncie zebrało się do tej pory tak wiele dobrych ról, że ciężko streścić jego filmowe emploi. Na pewno pamiętacie go jako Nigela z "Diabeł ubiera się u Prady" (Stanley sam wskazuje, że to jeden z jego ulubionych projektów) czy Paula Childa ze wspaniałej komedii "Julie i Julia". Tucci należy do panteonu filmowych gwiazd. Ale od kilku lat nieco odsunął się w cień, jeśli chodzi o wielkie, hollywoodzkie produkcje. Facet, który był u szczytu, postanowił iść trochę inną drogą. Z aktorstwa nie zrezygnował, ale w ostatnich latach priorytetem stało się... opowiadanie o jedzeniu.