Zdalne nauczanie: plotkary z ostatniej ławki wreszcie mnie nie rozpraszają

Moja radość szybko więc zgasła. Zacząłem się zastanawiać, jak wyglądają lekcje online z perspektywy innych uczniów. Czy mogą się skupić, czy są cały czas rozpraszani? Czy znajdują granicę między nauką a rozrywką, między lekcjami a życiem prywatnym? Czy są w stanie zapamiętać, co się do nich mówi? Czy 15 minut po wykładzie pamiętają jeszcze, kim była Golda Meir?

Jeden zmotywowany, inny olewa

Monika mówi mi, że dużo zależy od nauczycieli: - Nie wszyscy nauczyciele potrafią się posługiwać aplikacjami, z których korzystamy. To naprawdę zależy od przedmiotu. Pani od chemii jest zorganizowana bardzo dobrze. Mamy spotkanie online po 1h-1,5h co dwa dni, pani posługuje się tablicą online, wysyła nam dużo pomocnego materiału i wnikliwie wszystko tłumaczy. Nie czuć w ogóle różnicy między chemią w szkole a chemią w necie.

Monika: - Wszystko zależy wyłącznie od mojego sumienia. Tym z natury ambitnym nie robi różnicy, czy uczą się w domu czy w szkole, a nawet powiedziałabym, że kwarantanna tylko zwiększa ich wydajność. Ale nie wiem, czy sprawdzi się to na dłuższą metę dla uczniów, którzy olewczo podchodzą do tematu. Gdy taki uczeń przychodził do szkoły, to był przynajmniej zmuszany do nawet minimalnego wysiłku. A teraz nie stoi nad nim żaden nauczyciel.