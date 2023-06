Zawód: antropolog sądowy. "Zgłaszają się grzybiarze, że w lesie trafili na rozkopany grób"

Nigdy nie przerażała mnie myśl o tym, co się będzie ze mną działo. Teraz wiem, jak przebiegają procesy rozkładu. Nie mam wymagań co do sposobu pochówku czy tego, co dokładnie ma się stać z moim ciałem po śmierci. Myślę tylko o tym, że chciałabym umrzeć jako osoba starsza, otoczona rodziną we własnym domu. Ale co się stanie, nie wie nikt. Mam do tego dużo dystansu i ze spokojem podchodzę do tematu śmierci. Myślę, że większość antropologów jest już z nią oswojona. Ale bez względu na to, jak wiele ma się doświadczenia w pracy antropologa sądowego, to nie zmienia faktu, jak bardzo boli odejście kogoś bliskiego.