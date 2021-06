Zawada zawsze mierzył wyżej. Często balansując na granicy ryzyka

To nie takie proste. Podam pewien przykład. Kiedy czytałem wywiady z nim, bardzo wyraźnie rzucała się w oczy konwencja, którą stosował w rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami: ja wymyśliłem, ja zainicjowałem, ja zorganizowałem. Wszędzie to "ja" było na pierwszym planie. I to budziło wątpliwości. Ale wystarczyło poczytać dokumenty dotyczące spraw, o których mówił i okazywało się, że to rzeczywiście on je wymyślił, on zainicjował, on zorganizował.