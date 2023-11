Zaniósł do TV pirackie kasety. "Przez tydzień wszyscy oglądali Rocky'ego"

W 1994 r. to była kaseta udostępniona policji do celów procesowych. Nagranie wyciekło i trafiło do telewizji – z kilku źródłem słyszałem, że puściła to TVP, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. W książce piszę o ugodzie, po której do Sky Orunia trafiły jakieś pieniądze. Później była kolejna tragedia w Gdańsku - wybuch gazu w wieżowcu na al. Wojska Polskiego (17 kwietnia 1995 r. - dop. red.). Sky Orunia była jedną z pierwszych telewizji na miejscu, oni to filmowali i później fragment nagrania ze słynnym logotypem "OS" był emitowany w Telewizji Polskiej. Niektórzy mi opowiadali, że to pierwsza sytuacja, gdy telewizja publiczna puściła materiał telewizji pirackiej. Co jednak nie jest prawdą, bo wtedy Sky Orunia miała już koncesję i działała legalnie.