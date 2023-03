Zakrwawione wnętrzności i świńskie głowy w basenie. Jim Carrey ściemnia jak nikt

To jedna z pierwszych historii, które przedstawia Jim Carrey w swojej książce. Nie bez powodu jej tytuł to "Wspomnienia i dezinformacja". Napisana wspólnie z Daną Vachonem biografia aktora bazuje na zmyślonych lub przerysowanych do bólu historiach. Nic nie wydarzyło się naprawdę, ale wszystko jest prawdziwe, jak mówi sam Carrey. Oskarżenia o sodomię, świńskie głowy w basenie, trójkąty z kobietami, porwanie przez eko-terrorystki, inwazja UFO – to tylko maleńki fragment tego, co wymyślił Jim Carrey.