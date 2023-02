Zagłębie kiczu i patodeweloperki. "Na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło"

Legenda Zakopanego i w ogóle góralszczyzny są wciąż żywe, bo to się zwyczajnie opłaca. Górale, jak powiedział mi jeden z prominentnych przedstawicieli jednego z ważnych podhalańskich rodów, mają smykałkę do biznesu. I moim zdaniem to prawda. Ale prawdą jest także i to, że stali się ofiarą tej żyłki do interesów. Czasem ociera się to wręcz o śmieszność, jak w przypadku pamiątek sprzedawanych pod Wielką Krokwią albo na Gubałówce, które nie mają nic wspólnego z regionem.