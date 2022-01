Zaapelowała o pomoc. Pokazała szkolne lektury w opłakanym stanie

"Księgozbiór jest bardzo stary (pamiętający nawet lata 50.). Większość lektur posiadamy w pojedynczych egzemplarzach (i to często bardzo zniszczonych). W związku z tym dzieci mają utrudniony dostęp do obowiązujących lektur (zwłaszcza tych ostatnio wprowadzonych)" - opisuje pracownica szkoły, zwracając uwagę na to, że trudno zachęcić dzieci do czytania, mając do dyspozycji tak fatalne wyposażenie.