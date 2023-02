Wieniawa i Woronowicz zaskakują na scenie. W spektaklu "Gra" fundują prawdziwy rollercoaster emocji [RECENZJA]

Minęło zaledwie kilkanaście minut spektaklu, a ja już bardzo dobrze rozumiem, dlaczego Julia Wieniawa zdecydowała się zmierzyć z tym tekstem. Jest gęsto, temperatura emocji w kolejnych scenach zmienia się dość drastycznie co chwilę. Po prostu jest co grać. Postać Wieniawy to seksowna gwiazda kina, która im dalej w las, tym mocniej pokazuje widzom, jak pełna wewnętrznych sprzeczności i niezgody, niezrozumienia na ocenę ludzi jest. Wiele razy, gdy słyszałem wypowiadane przez nią kwestie, w których przepycha się słownie ze scenicznym partnerem na temat swojej wartości, myślałem sobie: "Przecież ona mówi o sobie. To jest jej ukryty apel do widzów, aby zrozumieli, że nie jest tak, jak prowadzona na jej temat jest narracja w mediach". Jednak oczywiście nie jest to 1:1 przeniesiona historia Julii na swoją postać, mimo tego ja widzę mnóstwo elementów wspólnych. Jednak żeby zobaczyć różnice, zachęcam, aby pójść do teatru i przekonać się na własne oczy.