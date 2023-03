Wicenaczelny tygodnika "Nie": "Obajtek nie ma prawa bawić się w cenzora"

Oni pokazują się w Sejmie z portretami papieża, co mi się średnio podobało, bo Sejm to nie kościół i nie powinien być miejscem takich akcji. Ale OK – zrobili to. Tak więc posłowie PiS wygłosili w Sejmie swoją opinię, a my – w gazecie – swoją. Na tym właśnie polega debata. Natomiast wyrzucanie nas z kolportażu zamyka nam usta i kończy debatę. Nie mówiąc o gorszej sprzedaży, gdy jesteśmy niedostępni na stojakach i w kioskach. Nasi prawnicy policzą straty.