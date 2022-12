Walczyli o to samo, co Polki. Noblistka opisała, jak wtedy było

Reportaży w Polsce wychodzi bez liku, ale nie każdy rzecz jasna zasługuje na uwagę. "Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom" to jednak jedna z tych pozycji, które trzeba przeczytać. Autorka oddała głos m.in. kobietom gwałconym przez bośniackich Serbów czy Jezydkom porwanym przez członków ISIS. Te świadectwa są wstrząsające, szczególnie w świetle obojętności światowej opinii publicznej na krzywdę kobiet czy sytuację Ukrainek. Nie ma co ukrywać, książka Lamb to istny horror. Nie wyszła w tym roku bardziej niepokojąca rzecz, stąd spotkanie z nią na zawsze zapadnie wam w pamięć.