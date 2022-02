W jaki sposób adresy mogą zmienić oblicze slumsów? Tam turyści nie docierają

W książce na temat znaczenia adresów w życiu miast grupa ekspertów ujęła to następująco: "Obywatel to nie ktoś anonimowy, kto ginie w miejskiej dżungli i kogo znają tylko krewni i współpracownicy; to raczej ktoś o określonej tożsamości, kto może się zwrócić do organizacji rządowej lub pozarządowej i do kogo łatwo mogą one dotrzeć". Innymi słowy, dzięki adresowi mogą nas znaleźć inni ludzie, w tym nieznajomi. Bez niego jesteśmy zdani na komunikację wyłącznie z osobami, które znamy. Tymczasem często właśnie raczej nieznajomi mogą nam najbardziej pomóc.