Uciekła od chasydów. Opowiada, co musiała zrobić, by potem przeżyć

Procedura polegała na tym, że Deborah miała przez kilka tygodni robić sobie zastrzyki w brzuch z hormonów, by pobudzić jajniki do pracy. Już po kilku dniach zaczęła mieć koszmarne bóle, przez co ostatecznie trafiła na pogotowie. Lekarz, który ją przyjął, pierwszy raz miał do czynienia z taką sytuacją.