Naukowcy nie mają wątpliwości. "To mógł namalować tylko szaleniec"

"Krzyk” Edvarda Muncha jest jednym z najsłynniejszych obrazów na świecie. Tak naprawdę norweski artysta stworzył cztery obrazy pod tytułem "Krzyk", stosując różne techniki malarskie. Na pierwszym z nich (z 1893 roku) w lewym górnym rogu uważne oko wypatrzy odręczny dopisek: "To mógł namalować tylko szaleniec".

Historycy sztuki do dziś nie byli pewni, kto odważył się skomentować w ten sposób arcydzieło ekspresjonizmu. Zdanie zostało zapisane ołówkiem. Niektórzy sądzili, że zrobił to niezadowolony odbiorca. Inni wyobrażali sobie, że to sam artysta. Jaka jest prawda?