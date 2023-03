Teorie spiskowe są z nami od zawsze. Uruchamiają w ludziach najgorsze emocje

Jonn: Nie jestem do końca pewien, czy można wyznaczyć jakiś moment, w którym to się zaczęło. Wydaje mi się raczej, że to coś, co pojawiło się naturalnie, jako poboczny efekt tego, jak działa ludzki umysł. Tego, że potrafimy odnajdywać wzory, rozpoznawać, czy kształt w krzakach to tylko liście, czy raczej tygrys, a z obserwacji tego, co się dzieje na niebie wnioskować, że nadciąga burza.