Tak wychowywano dzieci carów. Miały wszystko!

Car, choć sam posiadający okazałą brodę, nie sprzeciwiał się, gdy niektórzy z jego dworzan zaczęli paradować z gładko ogolonymi twarzami. Ożywiły się kontakty z zagranicą. Pojawiło się pierwsze regularne połączenie z Europą, a do Pekinu wyruszyła pierwsza karawana handlowa. Po podpisaniu pokoju andrusowskiego Rosjanie rozesłali tekst traktatu do innych władców europejskich, tym samym zaznaczając obecność swojego kraju w polityce międzynarodowej. Gdy w 1672 roku monarsze urodził się syn Piotr (przyszły reformator), carscy wysłannicy ruszyli na Zachód, by poinformować tamtejszych władców o radosnym wydarzeniu na moskiewskim dworze. Rok później do Warszawy przybył pierwszy rosyjski ambasador.