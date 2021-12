Szalał za nią. Weronika Ciechowska wspomina ojca w czułym wpisie

"20 lat. DWADZIEŚCIA. Od razu można powiedzieć, że prehistoria, że strasznie dawno. Miałam 14 lat. Co w ogóle o życiu wiedziałam…. Mało, to prawda, ale od razu nauczyłam się, czym jest strata bliskiej osoby. Strata miłości. Strata druha. Strata przyjaciela i opiekuna. Strata Taty. Mało go miałam. Wszyscy mieliśmy go za mało. Muszę jednak pamiętać o tym, ile miałam szczęścia, że miałam Tatę, który szalał za mną" – pisze na Instagramie Weronika Ciechowska. Wera, jak mówił czule do niej ojciec.