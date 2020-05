"Szadź": ekranizacja lepsza od książki? Spore zaskoczenie

Pod względem najchętniej kupowanych książek w Polsce obecnie prym wiodą kryminały Remigiusza Mroza, wyprzedzając m.in. trylogię Blanki Lipińskiej czy cykl wiedźmiński Sapkowskiego. Nie od dziś wiadomo, że nasz kraj mrocznymi thrillerami stoi i już nie tylko historie ze Skandynawii mrożą czytelnikom krew w żyłach. Nazwiska Miłoszewskiego, Krajewskiego, Chmielarza, Bondy, Wrońskiego czy Czubaja znać warto, bo to w zasadzie od lat synonimy dobrej polskiej literatury gatunkowej.

Paradoksalnie, zdolność do wizualnego zobrazowania poszczególnych wątków stanowi jeden z zarzutów krytyków i niektórych czytelników, przyzwyczajonych do drobiazgowego opisywania motywów, budowania licznych warstw narracji i nawiązań przez autorów polskich kryminałów. U Brejdyganta to z kolei jeden z najsłabszych elementów, ale wydaje się, że zasadniczo opisywane przez niego historie lepiej nadawałyby się od razu na scenariusze filmowe, w których wiele da się opowiedzieć dzięki didaskaliom czy reżyserskim notatkom. W powieści skrótów myślowych się jednak nie wybacza, choćby były wykorzystane w najlepszych intencjach.