Najnowsze Popularne Przejdź na Dean Nicholson i jego kot Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson dookoła świata + 2 rowernala Anna Śmigulec Dzisiaj, 30-06-2021 13:25 (Sz)kot, który jeździł rowerem Wytatuowany brodaty Szkot w typie drwala, który tuli drobną kotkę? - to nie jest oczywiste zestawienie. Wytatuowany brodaty Szkot w typie drwala, który jedzie rowerem przez świat z kotem umoszczonym w koszyku lub na szyi? To kombinacja, która budzi czułość. Ludzie patrzą i bezwiednie robią: "Ooooo...". Jak na widok "kotka ze Shreka". Share Wytatuowany Szkot ma 30 lat, na imię Dean i niemal milion obserwujących na Instagramie. Jego książka została przetłumaczona na 20 języków, a Netflix chciał nakręcić o nim film. To całe zamieszanie wokół niego nieprzerwanie go dziwi. Nic takiego nie planował w życiu, ani nawet o tym nie marzył. Właściwie, na tym polegał problem: Dean w ogóle niczego nie planował, można śmiało powiedzieć, że życie przeciekało mu przez palce. I to w niezdrowy sposób. Lubił imprezować, pił z kumplami na umór, palił trawę i regularnie pakował się w kłopoty. Kilka razy dostał mandat i wdał się w bójkę. Co prawda od poniedziałku do piątku pracował jako ślusarz i nawet lubił swoją robotę, ale w weekendy balował tak, jakby chciał zapomnieć o rutynie i jałowości swojego istnienia. Zobacz też: Atak słonia na rowerzystę. Zwierzę zainteresowało się jednośladem Marzenie Właściwie, trudno się dziwić. Słyszałeś o miasteczku Kalety w województwie śląskim? Nie? Jak większość ludzi w naszym kraju. A Dean pochodzi właśnie z takiej miejscowości, tyle że w Szkocji: jakieś 9 tys. mieszkańców, nic się nie dzieje. No, mają jedną atrakcję: morze. Więc szkockie Dunbar jest raczej jak nasz Kamień Pomorski. Trudno podbić świat, gdy się mieszka w takiej dziurze. Dlatego kiedy stuka mu trzydziestka, Dean postanawia zrobić coś ze swoim życiem. Wyruszy w podróż dookoła świata. Na rowerze. Nie żeby długo nad tym rozmyślał, po prostu pali trawę ze swoim najbliższym kumplem Rickiem, ten opowiada, że marzy o objechaniu rowerem Ameryki Południowej, a Deanowi kiełkuje myśl: po co się ograniczać? Objedźmy cały świat! I przechodzą do działania. Z entuzjazmem i podejściem: "co może się nie udać?!". No cóż, jak się okaże, prawie wszystko. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Początki Chłopaki przez pół roku ciężko pracują: w tygodniu fizycznie, w weekendy biorą wszelkie fuchy w barach i na budowach, żeby zgromadzić pieniądze na wyprawę. Kompletują sprzęt: rowery, sakwy, namioty, śpiwory, aparaty, głośniki, dron, itd.. Wytyczają trasę, pakują się i wyruszają. Jest wrzesień 2018 r. Jadą ze Szkocji do Europy kontynentalnej: Francji, Szwajcarii, Włoch i dalej na Bałkany. Plan sypie się niemal od razu, bo zamiast podróżować, imprezują z fantazją jak zwykle. Na przykład wstają późno, i to tak skacowani, że wyruszają dopiero o 17.00. Przegapiają prom, znów imprezują itd.. Ich podróż dookoła świata przeradza się w objazdową wycieczkę po pubach. To ważne w tej historii. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby coś mogło zmienić któregokolwiek z nich. A już na pewno nie przydrożny kotek. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Spotkanie Im dłużej Ricky i Dean podróżują razem, tym bardziej oczywiste staje się, że się ze sobą męczą. Kiedy więc docierają do bośniacko-hercegowińskiego Mostaru, w dalszą drogę postanawiają jechać już osobno. Dean najpierw jest wkurzony i ma poczucie, że schrzanił coś ważnego i zaprzepaścił wielką szansę w swoim życiu. Ale powoli dopuszcza do siebie, że dobrze się stało. Mijają dwa tygodnie. Tego dnia Dean ma przekroczyć granice z Czarnogórą. Jedzie samotnie przez góry Bośni, właśnie zalicza stromy podjazd, dodając sobie energii muzyką z głośników zamontowanych z tyłu roweru i podśpiewywaniem. Między piosenkami dopada go dziwny dźwięk, który się powtarza. Zsiada więc z roweru i widzi kilkutygodniowego kotka, który nieporadnie biegnie za nim poboczem drogi. Malutki i wychudzony. Dean daje mu jedyne, co ma do jedzenia: pesto. Chce go zabrać do najbliższego miasta do weterynarza, żeby sprawdził, czy kot do kogoś należy, czy nie ma czipa. Sadza go z przodu roweru, gdzie ma torbę, ale kotek wspina mu się na ramię, dalej na szyję i tam zasypia. To przesądza sprawę. Serce wygrywa z rozumem i rozczulony Dean postanawia zabrać kota w swoją podróż dookoła świata. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Początki z kotem Przez pierwszą granicę w tej podróży Dean przemyca kota. Dopiero później zrozumie, jak głupio postąpił. Podobnie jak z pesto. Przy drodze mały zjadł je łapczywie, więc Dean wnioskuje, że koty uwielbiają pesto i karmi go nim jeszcze dwa razy zanim pójdą spać. Rozbija namiot, Nala zasypia mu na piersi. Ale w środku nocy budzi go smród nie do wytrzymania. Odkrywa, że jego nogi i śpiwór pokrywa miejscami cuchnąca maź w niepokojąco żółtym kolorze. Tym samym odkrywa też, że może i koty zjedzą pesto ze smakiem, ale nie oznacza to, że jest dla nich dobre. Nala dostała po nim ostrej biegunki. W Czarnogórze natychmiast zabiera kota do weterynarza i tam odkrywa, że to kotka. Opłaca leki, szczepienia i dokumenty, w tym paszport dla niej. Do paszportu potrzebne jest imię, więc wybiera: Nala. Nagle on – niedojrzały i nieodpowiedzialny imprezowicz – ma pod opieką żywą istotę, która jest od niego całkowicie zależna. Jak rodzic, który nie szczędzi niczego dziecku, tak Dean kupuje Nali zabawki, miski, transporter na rower, uprząż, najlepszą karmę i inne smakołyki. Bawi się z nią godzinami, głaszcze i tuli. Robi też zdjęcia i filmiki. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Fejm Dean odkrywa, że jak podróżował z Rickiem, to nikt ich nie zaczepiał. A jak gdziekolwiek pojawia się z Nalą, to ludzie podchodzą, głaszczą, zagajają. O takie podróżowanie przecież mu chodziło. Zawsze chciał poznawać miejscowych ludzi i ich prawdziwe życie. Inne zdziwienie? Że filmik, który nakręcił przy pierwszym spotkaniu z Nalą, i później opublikował, znacząco zmienił jego sytuację. Przed podróżą założył profil na Instagramie: "1bike1world" – właściwie dla rodziny i znajomych. Po to, by nie musieć każdemu z nich odpowiadać osobno, gdzie jest i co u niego. Ale odkąd pojawiła się tam Nala, przybywa innych obserwujących. Jadą więc oboje przez Czarnogórę, Albanię i Grecję, a tu odzywa się jakaś kobieta z Nowego Jorku z serwisu Dodo, który ma 28 milionów użytkowników i publikuje filmiki o zwierzętach. Chce opublikować filmik o nim i Nali. Dean prycha w myślach: "Kto by chciał oglądać jakiegoś Szkota z kotem?". Ale rozmawia z nią i wysyła jej swoje filmiki z Nalą. I dalej jedzie przez Grecję, aż dociera do Aten i spędza kilka tygodni u rodziny, która zaprosiła go przez Insta. Ale pieniądze się kończą, Dean potrzebuje znaleźć pracę. Nie jest to łatwe w obcym kraju, ale w końcu jakiś Tony z wyspy Santorini zaprasza go pracy w swojej firmie oferującej wycieczki kajakowe po Morzu Egejskim. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Dojrzewanie Tymczasem z każdym dniem Dean uczy się Nali. Czego potrzebuje, co lubi, a nawet co jada i jej służy. Najpierw nie rozumie, dlaczego – kiedy jadą rowerem – w niektórych chwilach Nala nagle wychodzi z transportera z przodu, wspina się po kierownicy na jego ramię i liże go po ustach. Dopiero po dłuższym czasie odkrywa, że to nie dowód miłości z jej strony, tylko komunikat: "Chce mi się pić". A zaczęło się od momentu, kiedy Dean bez zsiadania z roweru napił się wody i jakaś kropla spłynęła mu po brodzie. Ale Dean uczy się też od Nali mniej wymiernych rzeczy, za to cenniejszych. Na przykład kiedy on łamie nogę w podróży i ma spędzić w gipsie trzy tygodnie, nie wytrzymuje i zdejmuje gips już po jednym. I rusza w trasę. Natomiast kiedy Nala zaczyna chorować, całymi dniami śpi i nigdzie nie wychodzi, dopóki nie wydobrzeje. Choć na co dzień jest wyjątkowo ruchliwym i psotnym kotem. Więc następnym razem Dean, kiedy wymiotuje i słania się od zatrucia omletem w przydrożnej restauracji, daje sobie czas na "wychorowanie się" do końca jak Nala, zamiast jak zwykle, zmuszać się: "No już, ruszaj się, w drogę!" W ogóle z Nalą uczy się podróżować wolniej. Nie tylko dlatego, że ona ma swoje potrzeby, jak jedzenie, zabawa, czy weterynarz. Ale przede wszystkim wolniej w znaczeniu: z większą uważnością na to, co wokół. Uczy się cieszyć się już nie wykonaniem planu czy osiąganiem poszczególnych celów, tylko po prostu cieszyć się drogą i życiem w ogóle. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: dean nicholson Wybuch Dean wysiada z Nalą z promu na Santorini, włącza komórkę, a tam setki powiadomień. Telefon wyrzuca je falami wraz z serią dźwięków, jak maszyna do pinballa. Kiedy wsiadał na prom miał trzy tysiące obserwujących. Teraz ma ich 150 tys.. I ta liczba rośnie z każdą sekundą. Dean jest oszołomiony, podejrzewa włamanie na konto, ale mail od przyjaciółki wyjaśnia sprawę. Serwis Dodo opublikował filmik o nim: "Facet przemierzający świat rowerem przygarnia bezdomnego kotka". Wyświetlony 3 miliony razy! Dean nigdy nie rozumiał fenomenu ludzi, których filmiki podbiły internet. A teraz okazuje się, że został jednym z nich. Przyjeżdża po niego Tony, u którego ma pracować w bazie kajakowej. I dopiero wieczorem ma czas i odwagę, żeby uważniej sprawdzić treści w telefonie. Oprócz setek komentarzy od ludzi z całego świata, znajduje też wiadomość od Netfliksa. Chcą przysłać kogoś, by filmował jego i Nalę. Są też maile od dziennikarzy z prośbą o wywiad. Godzi się porozmawiać z "Washington Post" z USA i "Daily Mail" z Wielkiej Brytanii (bo tę gazetę kupują jego rodzice). Ale wciąż nie dowierza: "Czy poważne tytuły nie powinny raczej pisać o wojnach?". Przytłoczony tym zamieszaniem dziękuje swoim obserwatorom, odkłada telefon i zabiera się za zwykłe życie: pracę u Tony’ego, pływanie kajakami z turystami, zabawę z Nalą. Już wydaje się, że na tej wyspie odciętej od świata może odetchnąć i być z powrotem anonimowym Deanem, kiedy grupka dziewczyn zatrzymuje się na widok jego i Nali: - To ty jesteś tym gościem z Instagrama? Tym, który uratował kota? A możemy sobie zrobić zdjęcie? Dean zaczyna rozumieć, że od tej pory jego życie nie będzie już takie samo. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Szaleństwo rozkwita na dobre Zainteresowanie nim i Nalą rośnie. "Washington Post" i "Daily Mail" opublikowały o nich teksty, więc kolejne media podłapują temat. Dzięki postom na Instagramie ludzie wiedzą, gdzie aktualnie przebywa Dean z Nalą, więc coraz więcej ludzi przyjeżdża specjalnie, żeby ich zobaczyć. Fani ślą też mnóstwo paczek, adresując po prostu: "Dean i Nala, Santorini". Jest ich tak dużo, że Dean prosi, by przekazywali swoje prezenty do pobliskich schronisk. Dostaje też propozycje reklamowania różnych produktów: karmy dla kota, hoteli, rowerów. Czuje się skołowany. Intuicja podpowiada mu, że nie chce iść w tę stronę. Ale też nie ma pojęcia, w jaką inną stronę miałby pójść. Jak miałby wykorzystać swoje rosnące zasięgi? I wtedy życie podsuwa mu rozwiązanie. Dean zauważa, że na Santorini jest wiele osłów i mułów pracujących ponad siły jako taksówki. Jak u nas konie ciągnące zdrowych pasażerów nad Morskie Oko. Trafia do ludzi ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dobra Zwierząt, które opiekuje się nie tylko starymi osłami, ale i porzuconymi psami. Potrzebują remontu schroniska, więc Dean opisuje to na swoim Instagramie. Reakcja fanów jest natychmiastowa: zbierają kilka tysięcy euro i stowarzyszenie zyskuje wymierną pomoc. To spotkanie wyznacza kierunek dalszej drogi Deana. Już wie, że chce wykorzystać swoje zasięgi, by pomagać i robić coś pożytecznego. Cóż, jego rodzice i siostra pracują w zawodach opiekuńczych. Mama jest przełożoną pielęgniarek, tata pracownikiem ochrony zdrowia. W tej rodzinie jest oczywiste, że warto robić coś dobrego dla świata. Teraz i Dean zaczyna pasować do tej układanki. Jakby odnalazł w sobie potencjał, który zawsze w nim tkwił, ale był głęboko zakopany. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Dalsza droga W kolejnych miesiącach Dean spotyka jeszcze wielu dobrych ludzi, którzy poświęcają swoje życie na ratowanie zwierząt. W Turcji, Gruzji, Azerbejdżanie – gdzie mieszkańcy wyrzucają niechciane szczeniaki czy kocięta przez okno samochodu, gdzie błąkają się tysiące bezpańskich psów i kotów. Często wychudzonych, wygłodniałych, chorych. Dean opisuje to na swoim koncie, organizuje zbiórki pieniędzy na rzecz tych zwierząt. Czasem sam przygarnia jakiegoś psa, zapewnia mu opiekę weterynarza, a później – dzięki społeczności na Instagramie – znajduje mu nowy dom. Nawet w Londynie. I tak toczy się nowe życie Deana. Z Nalą w koszyku lub na ramieniu przez Bułgarię, Serbię i Węgry. Czasem zmienia plany tylko dla dobra Nali, np. rezygnuje z wyjazdu do Indii, bo wie, że wysokie temperatury mogą jej zaszkodzić. Decyduje się jechać do Azji, ale przez Rosję. Aż przychodzi wiosna 2020 r. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson Przeznaczenie Dean wciąż podkreśla, że to Nala jest najważniejsza, jak bardzo dzięki niej dojrzał i się zmienił. Mówi jak mężczyźni, którym urodziły się dzieci i wychwalają teraz uroki ojcostwa. - Dzięki Nali dojrzałeś i zacząłeś zachowywać się odpowiedzialnie w podróży – mówię Deanowi. - Ale pandemia przerwała podróżowanie i teraz przez wiele miesięcy mieszkacie w jednym miejscu. Nie wróciłeś przypadkiem do starych nawyków: imprezowania, picia i pakowania się w kłopoty? - Jestem spokojniejszy i mądrzejszy, odkąd ją poznałem – mówi Dean. - I mam nadzieję, że tak pozostanie. Oczywiście, wciąż jestem gotów na wyzwania i przygody. Ale Nala wciąż ma na mnie dobry wpływ. - Widzę, że masz kota na punkcie kota . Czy w języku szkockim też macie jakieś powiedzonka zawierające słowo "kot"? - Tak. Kiedy ktoś zdradza sekret, mówimy: "kot znalazł się poza torbą". A kiedy ktoś jest dziwnie cichy, pytamy: "Kot zabrał ci język?" Wygląda na to, że szkockie idiomy kojarzą kota z utrzymaniem sekretu lub milczenia. A jaki jest sekret fenomenu Deana i Nali? Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson W końcu trudno wyobrazić sobie, że trzydziestolatek z Kamienia Pomorskiego zyskuje światową sławę i wydaje książkę w kilkudziesięciu krajach tylko dlatego, że ma kotka i publikuje zdjęcia z nim w mediach społecznościowych. Być może wcale nie chodzi o kotka – jakkolwiek słodka i mądra nie byłaby Nala. Może ludzie wyczuwają i doceniają raczej autentyczną więź, przyjaźń i wzajemną troskę między nimi. I to, ile dobrego robi Dean na rzecz zwierząt. Wątek podróżowania też robi swoje. Choć teraz Dean mieszka w Austrii i jeździ z Nalą tylko po okolicy. Ale fani i tak są zachwyceni. Tak czy inaczej Dean czeka, aż się zaszczepią, a pandemia minie na tyle, że będzie mógł znów wsiąść na rower, a Nala na jego ramię i razem ruszą przez Rosję, a wcześniej przez Polskę. I będą przekraczać kolejne granice. Dosłownie i w przenośni. Również te w głowie Deana. Jak w starym szkockim powiedzeniu: "Whit's fur ye'll no go past ye" - niektóre rzeczy w życiu muszą się wydarzyć. Takie jest przeznaczenie. Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dean Nicholson