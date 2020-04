Strrraszna historia. Wcale nie taka straszna!

Seria książek „Strrraszna historia” przedstawia najważniejsze wydarzenia w zabawny, czasami bardzo dosłowny sposób, ale za to bez zadęcia oraz patosu często spotykanych w szkole i podręcznikach. W poszczególnych tomach najstraszniejsze fakty stają się bardziej oswojone, a szczegółowe informacje, daty, postaci, zdarzenia i ciekawostki łatwiejsze do zapamiętania dla młodych czytelników. Dzięki niebanalnej narracji, komiksowym ilustracjom i sporej dawce humoru każdy może polubić naukę historii.

Książki, które ukazują się w Polsce, zostały napisane przez Brytyjczyka Terry’ego Deary’ego i zilustrowane przez Martina Browna australijskiego rysownika komiksów oraz brytyjskiego autora i ilustratora Phillipa Reeve’a. Fenomen tych książek tłumaczy sam autor, Terry Deary, podkreślając w wywiadach: To oburzające, że nie mówimy dzieciom prawdy o historii. Mam nadzieję, że moje książki właśnie to robią.

Autorzy, zarówno pisarz, jak i ilustratorzy, chcą po pierwsze bawić swoich czytelników, a po drugie przekazywać im rzetelne informacje. Chcą angażować czytelnika, by zobaczył, że to, co jest faktem dla jednych badaczy, dla innych nie jest już tak oczywiste. Dlatego Deary, opisując wydarzenia historyczne, często powołuje się na opinie różnych naukowców i podważa nieomylność niektórych historyków . Czyni to wszystko w typowym dla siebie stylu makabreski.

"Krwawe rewolucje" to książka, która odpowie na pytania o to, skąd pochodził słynny gladiator Spartakus, kto wynalazł gilotynę, komu nie w smak była bostońska herbatka i co to jest defenestracja. Książka pokazuje też, jak na pozór błahe wydarzenia stawały się początkiem krwawych przewrotów, jak to jest być rewolucjonistą i jak wyglądał żałosny koniec wielu nieudanych rebelii.