Redaktor naczelny Myśli Polskiej Jan Engelgard pracuje na co dzień w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na prowadzonej przez niego stronie pojawia się antyukraińska publicystyka Dugina (eseje, artykuły), ale też np. wywiad z Marią Butiną, deputowaną do Dumy z partii Jedna Rosja. Mówi ona na stronach Myśli Polskiej, że cele rosyjskiej specoperacji "zostały sformułowane prawidłowo: denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy. Naszą dziejową misją jest po raz kolejny obrona świata przed nazizmem. Nasz kraj jest najważniejszym bastionem tradycyjnych wartości i normalnej rodziny. Rosja pokazuje, że jest wiarygodnym partnerem, krajem, który dotrzymuje słowa. To nasze zasady, mamy je we krwi".