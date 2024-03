Śledczy odkryli kolekcję cynkowych trumien. Skrywały 35 ciał

Przypomnijmy, że wszystko działo się w latach 20. i 30. XX wieku. Policjant, do którego zgłosiła się pani Milorad, miał ją początkowo zbyć z uwagi, na to... że kobiety nie mają sił i środków do tego, by mordować. Do sprawy wrócił po miesiącu, gdy pani Milorad przyprowadziła na posterunek grupę kobiet, których mężowie także zniknęli, a mieli mieć rzekomo kontakt z Verą Renczi. Wszczęto śledztwo. Policja nie spodziewała się tego, co wydarzy się później.