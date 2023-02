Serafin i Sekielski szczerze o depresji: Nie zostawiajmy leczenia celebrytkom

Małgorzata Serafin: Nie ma co zaciskać zębów, bo od tego depresja nie minie. Depresja to choroba. A choroby się leczy, a nie przeczekuje. Jak zaczynamy cierpieć, to idziemy do specjalisty. Psychiatra to lekarz jak każdy inny i to on zdecyduje, czy potrzebna jest nam psychoterapia czy farmakologia.