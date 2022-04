Seniorzy na Tinderze. Tak dziś wygląda ich randkowanie

Pytam, czy przed covidem częściej wychodził. Trochę się miesza i w końcu odpowiada: "No co ja będę mówił, no jak moja Ala umarła, to nagle sporo jej koleżanek zaczęło mi ciasta przynosić, wpadały z każdą pierdołą. Wiele z nich to wdowy, sąsiadka mi powiedziała, że ja teraz jestem jak gorące bułki czy jakoś tak. Jeszcze nie za stary, jakiś garnitur, koszule mam, emerytura nie za niska, nie roztyłem się za bardzo". Patrzę na jego zdjęcie i dodaję, że to na pewno te wąsy robią robotę, i tym razem pan Henryk naprawdę szczerze się śmieje. "No widzi pani, może. One tak przychodziły, ale potem ta cała pandemia i przestały. Nie wiem, czy wrócą. Ale nie powiem, no jak wpadały to się i poflirtowało, nawet dla sportu. Żonę kochałem, ale żony już nie ma. Nikt nie chce być sam". Zapytany, czy teraz sam wyskoczy na łowy, odpowiada z opóźnieniem: "A może. Ale to by mi się musiała taka uparta baba jak pani trafić!".