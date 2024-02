Sąsiadka, która pożyczy Ci nie tylko cukier

Młodzi czytają. Tłumnie przyszli na Targi Książki i Mediów VIVELO

W trakcie czterech dni Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 na PGE Narodowym odbyło się ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane polskie nazwiska: Dorotę Szelągowską i Katarzynę Grocholę, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bosacką, a na specjalne zaproszenie do Warszawy przylecieli m.in. Graham Masterton, Toshikazu Kawaguchi, Harry Whittaker – syn Lucindy Riley. Do spotkań pisarzy z fanami wykorzystano płytę główną, która była idealną przestrzenią do bezpiecznej organizacji sesji autografowych najbardziej zasięgowych autorów i pozwalający odwiedzającym w sposób niezakłócony zapoznawać się z ofertą wydawnictw. Długie kolejki fanów ustawiły się do autorów bestsellerowych powieści kryminalnych - Katarzyny Bondy, Remigiusza Mroza, Wojciecha Chmielarza i do twórców Young Adult m.in. Weroniki Anny Marczak autorki "Rodziny Monet".