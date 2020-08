Są tylko cztery takie flagi na świecie. Też to zauważyłeś?

Co ciekawe, obecnie tylko cztery faktycznie istniejące państwa mają na swoich flagach umieszczoną broń palną. Symbolizują one wojny lub bitwy, jakie dany kraj musiał stoczyć, by (od)zyskać niepodległość tudzież wreszcie odnaleźć pokój.

Karabiny, ale bez określonej "marki", występują też na fladze Gwatemali. Tu skrzyżowana broń symbolizuje tu obronę wolności i suwerenności, co w połączeniu z wieńcem laurowym bezpośrednio odnosi się do zwycięskiej walki o niepodległość. Flaga państwa położonego w Ameryce Środkowej ustanowiona została w 1871 roku.

Jednak jedynie we wspomnianym Mozambiku użycie wciąż będącego w użyciu, charakterystycznego karabinu wywoływało i wciąż wywołuje podobne kontrowersje, jak chorągiew amerykańskich konfederatów. Na tyle duże, że w 2005 roku w afrykańskim kraju opozycyjni w stosunku do rządzących krajem politycy starali się doprowadzić do usunięcia Kałasznikowa. Z marnym jednak skutkiem. Nową flagę co prawda wybrano, ale i tak pozostano przy starej.