Bohaterska Ludwika Wawrzyńska

Co smutne, Ludwika Wawrzyńska nie była jedyną ofiarą tych tragicznych wydarzeń. Gdy nauczycielka przedzierała się do środka, by ratować mienie, do baraku dotarła Julia Sowul – matka rodzeństwa uratowanego przez Wawrzyńską. Nieświadoma, że maluchy są już bezpieczne, kobieta rzuciła się w ogień trawiący jej mieszkanie. Nikt nie zauważył jej w kłębach dymu i nie zatrzymał. Spłonęła żywcem.