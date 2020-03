"Reputacja" snuje niepokojąca wizję: Kolejnym krokiem będzie streaming naszego życia 24h na dobę

To bardzo trudne zadanie, żeby poczuć się wartościowym i ważnym, nawet jeśli nikt nas – wirtualnie czy realnie – nie polubił. Porównałbym to z misjami na Marsa – mówi Marcin Kiszela, autor "Reputacji”, wstrząsającego thrillera o zagubieniu i samotności wywołanymi współczesnymi technologiami. Premiera 12 lutego.

Marcin Kiszela to pisarz, tłumacz, redaktor oraz scenarzysta gier komputerowych, który napisał szokujący thriller. Porusza on tematy życia w wirtualnym świecie, show-biznesu czy sławy. Przy okazji premiery wydawniczej prezentujemy rozmowę z autorem.

Zainspirowały mnie tak naprawdę dwie postaci – Billie Eilish oraz, w nawet większym stopniu – youtubowe’a artystka Poppy. Sama historia jest w całości zmyślona, po prostu zadałem sobie pytanie: co by było gdyby kontrowersyjna gwiazda Internetu została porwana? Najlepiej taka, dla której wizerunek i reputacja są ważniejsze niż życie.

Właśnie ze względu na jej nieco mroczny wizerunek, zupełnie jak u bohaterki "Reputacji”. Jak na tak młodą artystkę jest wyjątkowo wyrazista i w pełni uformowana. Wydaje się też mieć spory dystans do show businessu.

Pewnie. Jestem fanem "Black Mirror", szczególnie początkowych sezonów. Jeden ze starszych odcinków – "Fifteen Million Merits" – pokazuje najokrutniejszą prawdę na temat show biznesu. Odcinkowy bohater walczy w nim z życiem zamienionym w show, ale w końcu cała ta jego walka zostaję zaadaptowana jako część zabawy. To też była w pewnym stopniu inspiracja.

Milena rzeczywiście jest towarem, do tego niewolniczką swojego wizerunku. Do jakiego stopnia naśladujemy swoich idoli?

Nie każdy musi wymyślać się na nowo, by wymazać mroczną przeszłość. Ale kusi pokazywanie siebie w jak najlepszym świetle. To cecha gatunkowa. W końcu wysyłając w kosmos informacje o nas, przemilczeliśmy wojny i zagładę. Jesteśmy tacy fajni i symetryczni, słuchamy muzyki klasycznej… lepiej niech kosmici w to uwierzą!