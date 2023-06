Przerażające historie o duchach i demonach. "Kwaidan" to arcydzieło literatury grozy

W noc po pogrzebie mały syn O-Sono powiedział, że mama odwiedziła go w pokoju na górze. Uśmiechnęła się do niego, ale nie chciała z nim rozmawiać, więc przestraszył się i uciekł. Kilkoro krewnych udało się do pokoju, który należał do O-Sono, i w świetle zapalonej przed kapliczką lampki z przerażeniem ujrzeli postać zmarłej. Wyglądała, jakby stała przed tansu, czyli komodą, która wciąż skrywała jej ozdoby i stroje. Głowa i ramiona O-Sono były bardzo wyraźne, ale od pasa w dół zarys postaci rozmywał się aż do całkowitego zniknięcia – była jakby niedoskonałym odbiciem dawnej osoby, ulotnym niczym cień.