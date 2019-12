Przemówienie Olgi Tokarczuk na bankiecie noblowskim. Oddała hołd noblistkom

Olga Tokarczuk odebrała Nobla z rąk króla Karola Gustawa. Po ceremonii wzięła udział w uroczystym bankiecie. Wygłosiła podczas niego przemówienie skrzące się dowcipem i pełne czułych słów.

- Przed wyjazdem do Sztokholmu starałam się dowiedzieć jak najwięcej o tym, jak ten wyjątkowy tydzień i sama ceremonia będzie wyglądać - rozpoczęła wystąpienie. - Przypomniał mi się film "The Wife" ("Żona" z Glenn Close w roli głównej, przyp. Red.) Moja ulubiona scena to ta, w której pisarz i jego żona właśnie odebrali telefon z Akademii Szwedzkiej i skaczą po łóżku jak dzieci, krzycząc "Wygraliśmy Nobla!". Ale później opowieść staje się mroczniejsza i powoli wychodzi na jaw, że za sukcesem męża stoi jego żona. To ona jest prawdziwą autorką jego powieści – zaczęła przemówienie Tokarczuk .

- Ten film ten pokazuje pewne zjawisko - kontynuowała. - Nagroda przypada jednej osobie, podczas gdy za sukcesem stoi wielu innych ludzi. Ci, którzy wspierają, pomagają, inspirują. Moje podziękowania kieruję do tych, którzy otoczyli mnie opieką, gdy pisałam: robili research, redagowali i wspierali w trudnych chwilach. Do tych, którzy mieli inne poglądy niż moje i nigdy nie wahali się, by powiedzieć "nie". Do tych, którzy okrywali moją obolałą szyję. Pragnę podziękować też moim tłumaczom, najuważniejszym czytelnikom wszystkiego, co napisałam, wychwytującym każdą niekonsekwencję i każdą pomyłkę, którą popełniłam – dodała.