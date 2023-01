Prof. Matczak: Tolerancja lewicy i liberałów kończy się, kiedy chodzi o religijność

Jeśli nowa władza postawi na sztandar wyprowadzenie religii ze szkół, to rozpocznie ogromny spór co do kwestii, która nie jest wcale kluczowa. I to będzie spór o wartości, o którym marzą populiści. Bo to oni wtedy powiedzą, że liberałowie i lewica działają jak kiedyś komuniści, walcząc z religią. "Oni atakują wasze dzieci" - krzykną. Podobny skutek ma narracja, która pojawia się po lewej stronie: że spowiedź dzieci to praktyka przestępcza.