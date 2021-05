Premiera najnowszego kryminału o komisarzu Zakrzewskim. Sprawdźcie, jak powstawał!

„Polowanie na psy” to mocna, wielowątkowa kryminalna historia z odniesieniami do czasów stanu wojennego. Akcja toczy się w dwóch horyzontach czasowych. Współcześnie, komisarz Marcin Zakrzewski i jego ekipa ściągają zabójcę policjantów. Szybko okazuje się, że ta sprawa w jakiś sposób łączy się ze śledztwem sprzed lat. W 1982 roku kapitan Milicji Obywatelskiej Marek Piekło ścigał mordercę nazywanego Skalpelem. Razem z kapitanem zagłębiamy się w tamte mroczne czasy, kiedy bardziej od sprawiedliwości liczyły się interesy polityczne i własne korzyści. Podobnie jak w moich poprzednich książkach nie ma tu miejsca na kompromisy, sprawiedliwość musi zatriumfować nawet gdyby główni bohaterowie mieli za to zapłacić wysoką cenę. „Polowanie na psy” to pierwsza książka z nowego cyklu zatytułowanego „Wściekłe psy”.