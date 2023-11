Powrót do lat 90. Mafiozi, kasety i polityczna intryga

Na szczególną uwagę zasługuje forma, w jakiej audioserial został zrealizowany. Świetny pomysł z wprowadzeniem do historii kaset magnetofonowych, na które nagrywana jest cała opowieść, otworzył dźwiękowcom pole do popisu. Słyszymy dźwięki przycisków magnetofonowych, przewijania, słuchamy ponownie odtwarzanych zdań, często pojawia się też tytułowy szum. A wszystko to sprawia wrażenie, jakbyśmy momentami słuchali tej produkcji na kaseciaku.