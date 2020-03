Pomoc zranionym w Kościele. Prymas: "Robimy wszystko, by przełamywać obojętność"

Kościół w Polsce podejmuje nowe inicjatywy, które mają pomóc ofiarom pedofilów na różnych poziomach. Niektóre projekty już przynoszą owoce i trzeba je nagłaśniać. O ogólnopolskim sukcesie nie ma jednak mowy. Wiele ofiar milczy przez kilkadziesiąt lat.

ZOBACZ WIDEO: Afera wokół abp. Głodzia. "To nie jest wielka sprawa dla papieża"

- Robimy wszystko, by przełamywać obojętność. Chcemy też nagłaśniać inicjatywy podejmowane w Kościele dla ochrony małoletnich - mówił abp Polak.

- To doświadczenie od 30 lat wywiera ogromny wpływ na moje życie psychiczne, duchowe, na relacje rodzinne i zawodowe - mówił mężczyzna na zaprezentowanym nagraniu. Jednocześnie przyznał, że po latach odnalazł swoje miejsce w Kościele dzięki wspólnocie neokatechumenalnej. - Dzięki temu, że zaryzykowałem i wróciłem do Kościoła, Bóg uzdolnił mnie do małżeństwa. Dziś jestem mężem i ojcem kilkorga dzieci - mówił mężczyzna.