Polska miała się nigdy nie odrodzić. Napoleon "wyśmiał" cara Wszechrosji

Do kolacji założyła wielki biały kapelusz, by ukryć to, że płakała, ale według Bausseta przedstawiała "obraz żalu i rozpaczy". Napoleon i Józefina zjedli niewiele, zupełnie nie odzywając się do siebie, a jedynym wypowiedzianym podczas posiłku zdaniem było pytanie o pogodę, zadane Baussetowi przez cesarza. W pewnej chwili – jak wspominał Napoleon – jego żona "krzyknęła i zemdlała", wobec czego jej dama dworu musiała ją wynieść49. Kiedy indziej – a być może podczas tej samej kolacji, ale inaczej zapamiętanej – Bausset słyszał "gwałtowne krzyki Józefiny dochodzące z cesarskiej komnaty". Gdy Bausset wszedł, Józefina leżała na dywanie "wydając z siebie przeszywające krzyki i skargi", oraz mówiąc, że "nie przeżyje" rozwodu. Napoleon poprosił Bausseta i sekretarza o wniesienie jej do sypialni po należących do prywatnego apartamentu schodach. Zdołano to zrobić, mimo że Bausset potknął się o swą szpadę.