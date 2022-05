Polka sprzedała obraz za 1,5 mln dolarów. Wkrótce ceny mogą osiągnąć 8-10 mln

Te pieniądze nie trafią jednak do artystki, bowiem to nie ona była właścicielką pracy. Jej obraz był już wcześniej sprzedany anonimowemu kolekcjonerowi, który wystawił go na aukcji w Nowym Jorku. To on zdecydował, że pieniądze ze sprzedaży trafią do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.