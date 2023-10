Poli Raksy twarz. Dziewczyna z okładki, która zniknęła

– Wracając z uniwersytetu wstąpiłam z koleżanką do baru mlecznego, do którego nigdy wcześniej nie chodziłam. Posilał się tam akurat fotoreporter czasopisma "Dookoła świata", Barącz, który przyjechał do naszego miasta, by zrobić zdjęcia jakiejś dziewczyny w związku z konkursem "Gwiazda tygodnia". No i stało się. Sfotografował mnie - wspominała w jednym z wywiadów Raksa. Miała wtedy 19 lat. W Polsce skończył się trend na traktorzystki, murarki i inne kobiety pracy na okładkach. Zaczęto poszukiwać dziewczyn... po prostu ładnych.