"Pokonać mur": Marina Abramović doprowadzała swoje ciało i psychikę na skraj

- Gdyby nie on, to pewnie bym się zabiła – przyznawała. Połączyła ich miłość większa niż życie. Przynajmniej tak im się do pewnego momentu wydawało. Zakochali się w sobie do szaleństwa, podróżowali po świecie i pokazywali kolejne występy. Związek udało im się utrzymać przez kilka lat. Zanim jednak się rozpadł, zdobyli się na ostatni zryw i zarazem swój największy performance.