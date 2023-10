Podwójne życie Bolesława Leśmiana. Wielki skandal na pogrzebie

Gdy trumnę z ciałem przewożono z kościoła na placu Trzech Krzyży na Powązki, gdzie miała zostać złożona do ziemi, doszło do skandalu. Dora energicznym ruchem odsunęła żonę i córki pisarza i sama weszła do karawanu. W efekcie to kochanka, a nie rodzina, towarzyszyła Leśmianowi w tej ostatniej drodze.