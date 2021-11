Początki jednej z najbardziej kultowych polskich marek. Wedla założył niemiecki cukiernik

Cukiernik zmarł w roku 1902, w wieku niemal 90 lat. Był człowiekiem zamożnym: dzieciom pozostawił nie tylko dom przy ulicy Szpitalnej, ale też czteropiętrową kamienicę przy Wielkiej. Biznes przejął po nim syn Emil. To on przemienił dobrze prosperującą cukiernię w sławną markę. I on dał jej "E.", od którego do dzisiaj zaczyna się nazwa "E. Wedla".