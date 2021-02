Zrabowany podczas wojny. Wrócił do Polski. Zbadali go naukowcy

Zobacz: Odnaleźli zaginiony po wojnie zabytek

"Po kilku latach przejęli go Rosjanie i przekazali do NRD, gdzie w Centralnym Antykwariacie w Lipsku strzegło go STASI. 'Wymknął się' jednak spod tej opieki i już w 1973 r. trafił na aukcję do zachodnich Niemiec. Kupiła go Biblioteka Państwowa w Monachium. Tam odkrył go prof. Julian Lewański i zaalarmował płockich biskupów. Sprawa toczyła się 30 lat, aż wreszcie, w 2015 r. Pontyfikał Płocki wrócił na swoje miejsce" - czytamy w nocie przygotowanej przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego.