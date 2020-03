"Playboy" przestaje być drukowany. To nie tylko wina koronawirusa

Jeszcze w tym tygodniu do amerykańskich kiosków ma trafić wiosenne wydanie "Playboya". Będzie to ostatni numer kwartalnika w 2020 r. i najprawdopodobniej w przyszłym roku sytuacja się nie zmieni. Prezes Playboy Enterprises w oświadczeniu dla prasy podkreślał znaczenie marki Playboy, rozpoznawalność na całym świecie i zainteresowanie produktami z logiem króliczka. Ale nie ukrywał, że treści drukowane docierają do zaledwie garstki ich odbiorców.