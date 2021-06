Płacą, by choć na chwilę nie czuć się samotni. Popyt na te usługi rośnie

Cóż, fizjologicznie patrząc, tak to wygląda. Nie jest to szczególnie romantyczna wizja, ale jakieś fizyczne potrzeby są w ten sposób zaspokajane od początku do końca. Płatne przytulanie to co innego. Gdy podczas sesji przytulania u klienta pojawi się erekcja, musi on opuścić salę. Do tego zobowiązał się podpisując uprzednio klauzulę. Wyobrażam sobie, że dla wrażliwej osoby takie przymusowe wygnanie może być bardzo trudnym doświadczeniem. A przecież nie ma się na taką fizjologiczną reakcję wielkiego wpływu, nie zawsze można nad nią zapanować.