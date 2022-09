"Piękne umieranie to mit". Samobójstwo to cierpienie. Uważaj, jak o nim mówisz

Nie, ale już do niego przechodzimy, gdyż jest to drugie zjawisko, które się wiąże z naśladownictwem samobójstwa. Nazwa pochodzi od powieści Goethego, bo faktycznie po publikacji "Cierpień młodego Wertera" w drugiej połowie XVIII w. przez Niemcy przetoczyła się fala samobójstw. Ale efekt Wertera to przede wszystkim zjawisko współczesne, związane z mediami masowymi. Udowodniono, że jeżeli o samobójstwie mówimy w mediach w sposób nieprawidłowy, zwiększa się liczba zachowań samobójczych. Dotyczy to przede wszystkim wiadomości o samobójstwie osób sławnych. Osoba w kryzysie czyta materiał o samobójstwie swojego idola i myśli: on miał problemy, rozwiązał je w ten sposób, to może ja też moje problemy tak rozwiążę.