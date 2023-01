Papież zna prawdę? Szokująca sprawa 15-latki wraca

Potem okazało się, że były całkowicie spreparowane – były to fragmenty ścieżek dźwiękowych filmów pornograficznych, odtwarzane od tyłu. Dla rodziny to wszystko musiało być ogromnym koszmarem. Dla brata – wyjątkowo mocnym. On miał szczególne powody do zmartwienia, bo rozstał się z siostrą w kłótni. Tamtego dnia, kiedy zaginęła, poprosiła go rano, żeby zawiózł ją autem na zajęcia w szkole muzycznej, a on odmówił, więc zdecydowała się pójść sama. Pewnie długo miał, może wręcz do dziś ma, poczucie, że gdyby wtedy się pogodzili i usiadł za kierownicą, wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. To on najbardziej prosił Watykan o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, ale się jej nie doczekał. Watykan zostawił jego i jego rodzinę samym sobie.