Pałowanie, dym i demonstracje. Takiego Szekspira jeszcze nie widzieliście

Tak jest właśnie w tym przypadku - za najbardziej znaną tragedię miłosną świata wziął się nieoczywisty duet: aktor, występujący tu w charakterze reżysera i radykalny artysta wizualny. Maciej Konopiński to aktor związany od wielu lat z gdańskim Teatrem Wybrzeże, autor wielu pamiętnych kreacji na jego scenach. Piotr Wyrzykowski to z kolei twórca wywodzący się z głębokiego artystycznego podziemia, aktywnego w Trójmieście na przełomie lat 80. i 90.

Romeo i Julia - zobacz za darmo cały spektakl Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego:

Wyrzykowski jest autorem wielu radykalnych i bardzo różnorodnych działań: jako półnagi performer występował w plemiennych, ognistych rytuałach, które można było oglądać na gdańskiej Wyspie Spichrzów, później poszedł w zupełnie inną stronę i zasłynął jako współtwórca Wiktorii Cukt, awatara polityczki, która miała startować w wyborach, a tak naprawdę ośmieszała i dekonstruowała to, w jaki sposób są one zmanipulowane i poddane politycznemu marketingowi.

Gdzie jesteś Romeo?

W tle ledwie naszkicowanej, ale jednocześnie przecież pełnokrwistej, miłosnej historii tytułowych bohaterów, widać sceny przypominające to, co dzieje się na ulicach państw, w których suweren występuje przeciw odbierającej mu wolność władzy, a jej poplecznicy wznoszą pogromowe okrzyki wobec kolejnych wskazanych ręką tyrana grup. Jest tu wiele sygnałów kierujących myśl w stronę aktualnych wydarzeń: bicie pałkami, gęsty dym z rac czy odgłosy ulicznych demonstracji.

Czerwień i czerń

To spektakl czerwono-czarny - te mocne barwy dominują w wizji Wyrzykowskiego. Czerwone są stroje niemal wszystkich postaci tego dramatu. Przywołują skojarzenia czy to z totalitarną ikonografią czy z serialem "Opowieść podręcznej". Czarny natomiast jest w zasadzie cały świat. Jego głównym elementem jest w tej realizacji niezwykły gmach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który okazał się znakomitą scenografią, a jednocześnie w znamienny sposób "zagrał" w tym spektaklu.

Ta realizacja to nie jest zwykły "teatr online" - przeniesienie spektaklu ze sceny do internetu. Widać na pierwszy rzut oka, że to zupełnie nowa jakość - dzieło od początku i konsekwentnie tworzone z myślą o takiej formie prezentacji. Łączy elementy spektaklu, performance'u i instalacji, w której aktorki i aktorzy są momentami sprowadzeni do barwnych wizualnych symboli, elementów większej kompozycji.