Opisała zbrodnie polskiego Fritzla. "Próbuję zrozumieć, dlaczego człowiek wybiera zło"

Zapytałam lokalną opiekę społeczną, czy przeanalizowali przypadek Ewy. Na ich miejscu chciałabym wiedzieć, czy ich procedury zawiodły, a jeśli tak, to w którym momencie. Przecież zeznania pracownicy tej placówki, nie do końca zgodne z prawdą, co ujawniłam już w marcu 2018 roku, w drugim reportażu prasowym dotyczącym tej sprawy, miały wpływ na los śledztw. Nic, zero analizy. Usłyszałam: "Przecież prokuratura niczego nam nie zarzuciła".