Opisała spotkanie z "papieżem". Dwie żony, dziecko i pałac do remontu

– Powiem tak – zaczyna z nutą dogmatyzmu w głosie, a mnie przemyka przez myśl: oto właściwy człowiek na właściwym miejscu. – To jest nasz wspólny projekt, mój i Sue. Jesteśmy partnerami. Wszystko dyskutujemy, dosłownie wszystko. Nie przyszłoby mi do głowy wydać edykt bez narady z nią. Nie dlatego że jest moją żoną, tylko dlatego że szanuję jej zdanie, jej ocena ma dla mnie duże znaczenie. Wiele inicjatyw przeprowadziła w pojedynkę, na przykład pełnoziarnista hostia to był od początku do końca jej pomysł. To ona zwróciła mi uwagę, że przez lata wierni zatruwali sobie organizm opłatkami z nadmiernie oczyszczonej mąki. A to tylko pierwszy z brzegu przykład. Wszystkich nie zliczę, można by wymieniać bez końca. Tak, Sue jest niesamowita. Naprawdę troszczy się o członków Kościoła. Stale myśli o innych. To anioł nie człowiek, jak Boga kocham. Mówię to z ręką na sercu, bez owijania w sutannę.