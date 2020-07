Olga Tokarczuk ponownie doceniona. Idea "czułego narratora" otrzymała prestiżową nagrodę

10 grudnia Polka wygłosiła w Sztokholmie godzinny wykład noblowski zatytułowany " Czuły narrator" . Jej przemowa wywodziła się z osobistych doświadczeń, które prowadziły do konkluzji o potrzebie uważnego obserwowania świata i bycia wrażliwym na otaczającą nas rzeczywistość. Według Emerging Europe słowa Olgi Tokarczuk zasługują na najwyższe uznanie.

- Wykład Olgi Tokarczuk zawiera celną analizę błędów komunikacji we współczesnym świecie. Byliśmy pewni, że Internet, dając szeroki dostęp do wiedzy, przyniesie ludziom szczęście, poprawi jakość życia, zapewni zdrowie i dobrobyt, ale też uczyni ludzi równymi, zjednoczy ich. Zamiast tego cierpimy z powodu izolacji, fragmentacji, kakofonii dźwięków, dezinformacji, fałszywych wiadomości. Świat umiera, a my tego nie zauważamy - powiedział Andrew Wrobel, jeden z założycieli Emerging Europe.