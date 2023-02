Ojciec umiera, a syn przeklina papieża. Pakuła rozprawia się z tematem eutanazji

Ale apel Pakuły ma także adresatów osobowych, bardzo konkretnych na dodatek - to kościelni hierarchowie i papież Jan Paweł II. To oni od zawsze bronią życia "do naturalnej śmierci". Nawet jeśli umierający ludzie krzyczą z bólu w najbardziej nienaturalny sposób. To oni zabraniają prowadzenia rozmowy na temat sensu eutanazji, apriorycznie go przekreślając. To oni, twierdzi niemal wprost Pakuła, przyczyniają się do tego, że wiele osób bezsensownie i bezlitośnie cierpi.